Как стать QA-инженером и какие требования предъявляются к должности

25 января 2024, 10:20

Множество компьютерных программ и веб-приложений в начале разработки сопровождаются определенным процентом ошибок, которые могут привести к неверным вычислениям и неправильной работе программного продукта. Тестирование конечного результата является ответственным заданием, которое позволяет сделать приложение еще лучше, оптимальнее, избежать нестыковок в работе с другими компонентами.

Профессия разработчика связана с созданием нового продукта в IT-сфере. Предлагаемые Prog Academy automation QA курсы выпускают специалистов в области тестирования, которые постоянно совершенствуют технологии проверки. Они должны иметь представления о последних новинках, досконально их изучать. Простыми словами, тестировщик занимается обеспечением высокого качества конечного веб-продукта. Он проводит проверки на различных этапах создания, вносит свои коррективы, создает стратегию тестирования и специальные программы, позволяющие быстро найти неисправности и устранить их.

Активное участие QA engineer на всех этапах создания и продвижения сайтов дает большую эффективность, чем привлечение специалиста на конечных испытаниях или после внедрения продукта.

Ручное тестирование во многом уступает автотестам, так как не позволяет выявить все недочеты, работает медленно. В основные задачи тестировщика входит:

Общение с другими разработчиками функционала, участие в общих дебатах по улучшению работы приложений.

Разработка определенной стратегии по проведению тестирования. Умение вручную проверить функционал и только после этого приступать к написанию автотеста.

Контроль результативности тестов, анализ полученных данных, внесение необходимых корректировок в исходный код, доработка и правки.

Среди плюсов эксперты отмечают возможность постоянно быть в курсе последних новинок в IT-сфере и совершенствовать свои навыки, гибкий рабочий график, позволяющий работать дистанционно. Тестировщик может одновременно совмещать в себе обязанности разработчика и проверять написанные программы. Творческие личности могут найти большой простор для креатива.

Минусами в работе являются необходимость заниматься однообразной работой, большой поток однотипных заданий, а также то, что нужно поддерживать актуальность старых автотестов.

Востребованность специалистов в QA automation постоянно растет. Тестировщику необходимо овладеть конкретными навыками и знаниями, чтобы успешно справляться со своими обязанностями.