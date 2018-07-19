19 июля 2018, 10:15

Драйверы AMD являются наиболее стабильными в отрасли

Специалисты независимой компании по оценке качества ПО QA Consultants опубликовали отчет, согласно которому AMD предлагает самые стабильные драйверы во всей отрасли графических решений.

Системы AMD прошли 401 из 432 тестов, в то время как решения NVidia прошли только 356. Это эквивалентно 93% у AMD против 82% у NVidia.

QA Consultants протестировали 6 из наиболее популярных видеокарт AMD в верхнем, среднем и бюджетом ценовых сегментах, включая модели для игр и рабочих станций, сравнивая их с конкурентными NVidia GPU. В число проверенных видеокарт вошли Radeon RX Vega 64, RX 580 и RX 560 для игр, а также Radeon Pro WX 9100, WX 7100 и WX 3100 для рабочих станций вместе с ПО Radeon Software Adrenalin 18.5.1 и Radeon Pro Software Enterprise 18.Q2 соответственно.

Тестирование было нагрузочным – эксперты QA проводили четырехчасовой краш-тест на каждом GPU, повторяя его шесть раз в день на протяжении 12 дней. Завершение каждого теста считалось пройденным прогоном, а общий рейтинг стабильности определялся общим количеством успешных прогонов, разделенным на общее число попыток.

Сбой драйвера – это больше, чем просто неудобство. Он может привести к реальным затратам, таким как потеря производительности и времени. Эти результаты отражают постоянное внимание AMD к стабильности драйверов наряду с внедрением наиболее востребованных функций и высокой производительности. Они обеспечивают максимально комфортный опыт работы с Radeon Software в целом.


Оцените новость:
  • 0 оценок