Драйверы AMD являются наиболее стабильными в отрасли

19 июля 2018, 10:15

Специалисты независимой компании по оценке качества ПО QA Consultants опубликовали отчет, согласно которому AMD предлагает самые стабильные драйверы во всей отрасли графических решений.

Системы AMD прошли 401 из 432 тестов, в то время как решения NVidia прошли только 356. Это эквивалентно 93% у AMD против 82% у NVidia.



QA Consultants протестировали 6 из наиболее популярных видеокарт AMD в верхнем, среднем и бюджетом ценовых сегментах, включая модели для игр и рабочих станций, сравнивая их с конкурентными NVidia GPU. В число проверенных видеокарт вошли Radeon RX Vega 64, RX 580 и RX 560 для игр, а также Radeon Pro WX 9100, WX 7100 и WX 3100 для рабочих станций вместе с ПО Radeon Software Adrenalin 18.5.1 и Radeon Pro Software Enterprise 18.Q2 соответственно.



Тестирование было нагрузочным – эксперты QA проводили четырехчасовой краш-тест на каждом GPU, повторяя его шесть раз в день на протяжении 12 дней. Завершение каждого теста считалось пройденным прогоном, а общий рейтинг стабильности определялся общим количеством успешных прогонов, разделенным на общее число попыток.



Сбой драйвера – это больше, чем просто неудобство. Он может привести к реальным затратам, таким как потеря производительности и времени. Эти результаты отражают постоянное внимание AMD к стабильности драйверов наряду с внедрением наиболее востребованных функций и высокой производительности. Они обеспечивают максимально комфортный опыт работы с Radeon Software в целом.

