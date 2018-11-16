AMD выпустила новое квартальное обновление драйвера AMD Radeon Pro Software

16 ноября 2018, 9:15

Вместе с квартальным обновлением драйвера, для профессионалов будет представлена программа сертификации нулевого дня (Day Zero), а также более высокая производительность для задач в области мультимедиа и развлечений, а также разработок и проектирования.

В частности, производительность будет повышена в следующих программах: в PTC Creo до 13%, в Autodesk Maya до 67% и до 89% в SPECviewperf 13 Medical-02.

Дополнительные функции и улучшения включают:

Новые возможности удаленной рабочей станции: компания AMD расширила возможности удалённой рабочей станции, включив поддержку Radeon Pro WX 4100, 5100 и недавно выпущенных графических карт 8200 (наравне с уже поддерживаемыми WX 7100 и 9100), позволяя пользователям раскрыть все возможности ускорения графического процессора, в какой бы точке мира они не находились.

· Упрощённый «One Driver» для всех: Компания AMD сделала доступной поддержку графики AMD Radeon в доступном для скачивания пакете Radeon Pro Software for Enterprise 18.Q4, что даёт множество преимуществ программного обеспечения Radeon Pro, в том числе стабильность и безопасность для тех, кто работает в сфере интеллектуального труда

· Real-Time Viewport Ray Tracing: эта новая функция от AMD теперь доступна в Radeon ProRender SDK и позволяет разработчикам интегрироваться в свои приложения и более реалистично взглянуть на свои проекты с помощью профессионального приложения.

· Технология Radeon ProRender в приложении PTC Creo: Новое бесплатное дополнение от AMD позволяет разработчикам и инженерам быстро и легко создавать невероятные визуализации своих продуктов в программе PTC Creo, а также легко экспортировать свои проекты в Unreal Engine для VR с помощью AMD Radeon ProRender Game Engine Importer.