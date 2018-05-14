14 мая 2018, 14:45

9 мая AMD выпустила новый драйвер Radeon Pro Software Enterprise 18.Q2, продолжая защищать инвестиции ИТ-профессионалов и покупателей решений.

Новое ПО обеспечивает улучшение производительности в ведущих профессиональных приложениях, таких как CATIA, Creo и Siemens NX, а также повышение уровня безопасности и стабильности.



Выполняя свои обещания выпускать драйверы ежеквартально AMD представляет Radeon Pro Software Enterprise Edition 18.Q2 со следующими преимуществами:



Повышенная производительность в приложениях: значительный прирост производительности в приложениях год от года, включая Siemens NX (47%), Autodesk 3ds Max (44%), CATIA (37%), Creo (14%) и SOLIDWORKS (12%).



Увеличенная стабильность: драйвер 18.Q2 обеспечивает те уровни качества и надежности, которых ожидают ИТ-профессионалы. Обширная сертификация AMD ISV и тестирование в реальных условиях с корпоративным драйвером стали основанием для официальной поддержки более 80 ведущих профессиональных приложений. И это при полном отсутствии ошибок по сообщениям 99,99% заказчиков.



Первоклассный уровень безопасности в режиме 24/7: Radeon Pro Software Enterprise Edition 18.Q2 открывает расширенные средства безопасности, работая с Windows Defender Device Guard в Windows 10 Enterprise. Решение помогает предотвратить вредоносные атаки, обеспечивая дополнительную защиту ценной интеллектуальной собственности.



Поддерживает Windows 10 с обновлением от апреля 2018: драйвер 18.Q2 уже готов к работе и ждет, когда корпорации решат установить новейшую версию Microsoft Windows.



Новые версии плагинов Blender и Maya в Radeon ProRender для Windows: в след за презентацией новых версий для macOS в апреле, AMD представляет обновленные версии плагинов Radeon ProRender Blender для Windows и Linux, а также обновленный плагин к Windows для Maya и новую версию Radeon ProRender для 3ds Max. Эти плагины содержат несколько новых функций и улучшений, включая обновления к шейдерам Uber и Light, поддержку объемных эффектов и интерактивного шумоподавления – это приводит к ускорению рабочих процессов художников, в конечном счете, делая их работу легче.















