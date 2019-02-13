Драйвер Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q1

13 февраля 2019, 11:15

Компания AMD выпустила новую версию драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q1, который поможет ускорить рабочие процессы за счет целого набора функций, разработанных специально для повышения производительности труда дизайнеров и инженеров.

В их числе:

Увеличение производительности: версия 19.Q1 помогает значительно повысить производительность, опережая конкурентные решения вплоть до 46% при работе в Dassault Systèmes SOLIDWORKS® 2019. Выросла также и производительность драйвера по сравнению с прошлым годом: например, в SPECviewperf 13 medical-02 драйвер версии 19.Q1 работает до 33% быстрее, чем версии 18.Q1.

Сертификации ISV «нулевого дня»: версия 19.Q1 выпускается с более чем 320 приложениями, сертифицированными ISV «нулевого дня» для видеокарт Radeon Pro, в их числе Autodesk 3ds Max, Autodesk Inventor, Autodesk Maya, Autodesk VRED Professional, Bentley Systems Microstation Graphisoft Archicad, SideFX Houdini, SIEMENS NX, SIEMENS Solid Edge. Что касается предыдущей версии драйвера, AMD Radeon Pro Software for Enterprise получил на 40% больше сертифицированных приложений для определенных приложений по сравнению с конкурентами.

Полная готовность к AMD Radeon Pro ReLive для VR: используя клиентское приложение AMD Radeon Pro ReLive для рабочих станций на базе OpenVR, вы сможете подключить их к видеокартам AMD Radeon VR Ready Creator. Совместимость гарантируется для любых обновлений оборудования, позволяя использовать новые VR-шлемы (HMD (head mounted display) и контроллеры) с поддержкой 6DoF по мере их появления. Функция поддерживает простую установку неограниченного спектра VR-продуктов с эффектом погружения при использовании SteamVR и приложений для VR-визуализации, таких как Unreal Studio и SOLIDWORKS eDrawings.

Увеличение разрешения изображений с AMD Radeon Pro: позволяет профессиональным приложениям работать с большим разрешением (вплоть до 5K) и масштабировать изображения до более низкого нативного разрешения дисплея. За счёт этого можно создавать комплексные и детализированные дизайны с высочайшим качеством изображения, независимо от реального разрешения дисплея.

AMD Remote Workstation: рабочая станция получила обновление и теперь поддерживает виртуализацию и потоковое вещание в приложениях Citrix Virtual Apps and Desktops (ранее назывались XenApp & XenDesktop). Технология позволяет достичь намного большей плотности пользователей, чем традиционные средства виртуализации рабочих столов, открывая дополнительные возможности удаленной работы для профессионалов.

Унифицированный «One Driver» для ВСЕХ видеокарт AMD: версия 19.Q1 упрощает установку и обеспечивает стабильность и безопасность работы с Radeon Pro Software. Он подходит как для работников научной сферы, использующих вычислительные приложения, так и для создателей графического контента, работающих с мультимедийными и развлекательными программами. Все это становится возможным с появлением новых видеокарт AMD Radeon, таких как Radeon VII (ожидается в ближайшее время).







