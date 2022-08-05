Как зарабатывать от 1000 долларов обучившись автоматизации ПО с нуля?

5 августа 2022, 15:15

Нынешняя ситуация очень сильно пошатнула рынок труда. Многие были уволены в начале года из-за закрытия предприятий, некоторые отправлены в неоплачиваемые отпуска на неопределенное время, которое словно остановилось. Завис в воздухе вопрос “что делать дальше?”.

Очень остро стал вопрос привязки к определенному рабочему месту и вся масса уволенных сотрудников хлынула в поиски удаленной работы. А единственная сфера, которая осталась непоколебимой - это сфера IT.

Сейчас время - играет важную роль. Люди ищут быстрое обучение, за которым последует сразу большой доход, легкое трудоустройство. Среди множества вакансий удаленной работы лидирующую позицию по данным критериям занимает автоматизация ПО. Ведь курс QA Automation позиционируется как легкое, быстрое обучение, а разнообразие предложений работы подогревает еще больший интерес.

Автоматизатор ПО - тестировщик, обладающий языком программирования, который с помощью него проводит тесты на обнаружение ошибок приложения, сайта или других программ. Уровень оплаты труда этой профессии порядком выше обычного тестировщика (Manual QA), и часто сравним с разработчиком. Уже на старте Вы можете рассчитывать на заработную плату 1000$.

Тестировщик - Это специалист, проверяющий ПО на допущение ошибок при разработке, анализирующий готовность к релизу и соответствие технической задаче продукта. И если еще несколько лет назад все проверки проводились вручную, то сейчас такие операции заменяются автоматикой для более тщательного повторного тестирования. Таковой тип профессии именуется QA Automation.

На курсы QA Automation можно записываться абсолютно не имея навыков тестирования. Достаточно владеть компьютером на пользовательском уровне. Будучи студентом Вы изучите теорию ручного тестирования и язык программирования для написания кода.

Если говорить о личностных качествах, то Вам понадобится терпеливость, сосредоточенность на деталях и усидчивость. Творческий подход также играет важную роль в тестировании, поскольку каждый раз будет необходимо подбирать новые инструменты для написания тест-кейсов, изучать новые технологии.

Окончив QA Automation курсы Вы становитесь универсальным специалистом в сфере IT и можете рассчитывать на стабильный доход, свободу находиться в любой точке мира, стремительный карьерный рост и развитие.

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