Смартфон Nokia X20 с поддержкой 5G протестирован в Geekbench

19 марта 2021, 11:15

Восьмого апреля финская компания HMD Global проведёт мероприятие, на котором дебютируют новые смартфоны Nokia. Информация о характеристиках одного из них обнаружилась в популярном бенчмарке Geekbench.

Речь идёт об аппарате среднего уровня Nokia X20 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G). Ожидается, что это устройство предстанет на грядущей презентации вместе с моделью Nokia X10.



Geekbench говорит о том, что «сердцем» Nokia X20 послужит процессор Qualcomm с кодовым обозначением SM4350. Под этим шифром скрывается чип Snapdragon 480, который содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.



Кроме того, известно, что оснащение включает 6 Гбайт оперативной памяти. Программная платформа — операционная система Android 11.

Интернет-источники добавляют, что модель Nokia X10 также получит процессор Snapdragon 480 и 6 Гбайт ОЗУ. Этот смартфон будет укомплектован флеш-модулем на 32 Гбайт, тогда как в оснащение Nokia X20 войдёт накопитель ёмкостью 128 Гбайт. Вероятно, различия также коснутся системы камер.



Уже называется предполагаемая цена новинок — 300 евро за Nokia X10 и 350 евро за Nokia X20.

(С) 3dnews