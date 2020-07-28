4G-версия смартфона LG Velvet с топовым процессором 2018 года стоит €499

Компания LG без громких анонсов выпустила более доступную версию смартфона Velvet с привлекательной внешностью.
Аппарат лишился поддержки 5G-связи, но при этом стал дешевле сразу на 150 евро.
Оригинальная модель LG Velvet дебютировала в мае нынешнего года. Устройство несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 765G с модемом 5G, 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Стоит смартфон 650 евро.
4G-версия аппарата получила чип Snapdragon 845 (SDM845) — флагманский процессор 2018 года. Изделие содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385: четыре из них функционируют с тактовой частотой до 2,8 ГГц, ещё четыре — до 1,8 ГГц. Обработкой графики занимается контроллер Adreno 630. Объём оперативной памяти уменьшен до 6 Гбайт, а ёмкость флеш-модуля осталась прежней — 128 Гбайт. Такая модификация Velvet предлагается за 499 евро.
Прочие характеристики у смартфонов идентичны. Это 6,8-дюймовый экран OLED с соотношением сторон 20,5:9 и разрешением 2340 × 1080 точек, тройная основная камера в конфигурации 48+8+5 млн пикселей, 16-мегапиксельная фронтальная камера, а также аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА·ч с подзарядкой через симметричный порт USB Type-C. Применяется операционная система Android 10.
(С) 3Dnews.ru