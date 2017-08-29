Vivo Y69 – смартфон для любителей съемки селфи

Другая не менее популярная компания Vivo на территории Индии представила свой новый смартфон - Vivo Y69.
В основе терминала 8-ядерный MediaTek MT6570 + 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.
Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение 720х1280 точек.
Основная камера – 13Мп.
Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.
Емкость аккумулятора – 3000 мАч.
Работает новинка под управлением Android 7.0.
Релиз намечен на 1 сентября. Ориентировочный ценник - $234.