Представлен смартфон Vivo V23e с 50-Мп фронтальной камерой

24 ноября 2021, 11:15

После ряда утечек китайская компания Vivo представила смартфон среднего класса V23e.

Устройство выделяется среди конкурентов рядом интересных особенностей, среди которых 50-Мп фронтальная камера и AMOLED-дисплей, который занимает более 90 % лицевой поверхности устройства.

Фронтальная камера является одной из ключевых особенностей новинки. 50-Мп сенсор оснащён автофокусом и поддерживает функцию фокусировки по глазам, которая гарантирует, что пользователь останется в фокусе во время съёмки автопортрета. Фронтальная камера встроена в каплевидный вырез в верхней части экрана. Что касается дисплея, он представлен 6,44-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением Full HD+ и занимает 90,37 % лицевой панели смартфона.



Vivo V23e построен на базе чипсета MediaTek Helio G96, который работает в связке с 8 Гбайт оперативной памяти, которую можно расширить ещё на 4 Гбайт за счёт файла подкачки. Ёмкость накопителя стандарта UFS 2.1 составляет 128 Гбайт.



Тыльная камера Vivo V23e может похвастаться основным 64-Мп сенсором, который дополнен 8-Мп и 2-Мп вспомогательными датчиками. Ёмкость батареи смартфона составляет 4050 мА·ч. Поддерживается быстрая 44-Вт зарядка.

Новинка может похвастаться подэкранным сканером отпечатков пальцев. Стоит отметить, что устройство лишено поддержки 5G. Vivo V23e работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 12 из коробки. Смартфон доступен в тёмно-сером и голубом цветах по цене $375.

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