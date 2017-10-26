BLU VIVO 8L – смартфон с 20Мп фронтальной камерой Android 7.0 Nougat и 8-ядерным

26 октября 2017, 13:45

Малоизвестная у нас компания BLU Products «отметилась» анонсом своего нового смартфона - BLU VIVO 8L.

Новинка ориентирована на любителей съемки селфи, специально для чего у нее «на борту» 20 Мп фронтальная камера.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип MediaTek 6753, тактовая частота которого 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ.Диагональ дисплея – 5,3 дюйма, а его разрешение – 720х1280 точек. Сверху он прикрыт стеклом Gorilla Glass 3.Основная камера – 13Мп, Sony IMX258.Емкость аккумулятора – 4000 мАч.На данный момент BLU VIVO 8L уже доступен на сайте компании Amazon по акционной цене $150.