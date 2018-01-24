24 января 2018, 12:45

Blu R2 Plus – 180-долларовый смартфон для съемки селфи

Малоизвестная у нас компания Blu Products «отметилась» анонсом своего нового смартфона - R2 Plus.

На данный момент новинка уже доступна для предварительного заказа. Стоимость - $180.

Позиционируется аппарат в качестве смартфона для любителей селфи, специально для чего производитель снабдил его 13Мп фронтальной камерой. Есть, кстати, также вспышка.

Основная камера также 13Мп.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип MediaTek MT6753 на 1,3 ГГц + графика ARM Mali T720. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

Работает аппарат под управлением Android 7.0.

Как скоро начнутся продажи, не уточняется, но ввиду того, что прием предзаказов уже начался, тянуть со стартом релиза вряд ли станут.


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