18 июля 2022, 11:45

В Украину прибыли первые системы MLRS M270, — Резников

От HIMARS они отличаются платформой – M270 на гусеницах, а также количеством ракет в пакете – 12 против 6 в HIMARS.


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