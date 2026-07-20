Суд підтвердив право скасувати підписку на стримінгові сервіси протягом 14 днів

20 июля 2026, 12:15

Користувачі в ЄС можуть відмовитися від онлайн-підписки протягом 14 днів після оформлення, навіть якщо вже почали користуватися сервісом.



Водночас повне повернення коштів не гарантується: якщо підпискою вже користувалися, сервіс має право утримати оплату за фактично наданий доступ. Тож оформити підписку, користуватися нею два тижні й отримати повне відшкодування не вийде.