Нова пошта уклала договір із європейською мережею гіпермаркетів Kaufland

9 августа 2024, 15:15

Сьогодні в Молдові працює вже 261 поштомат Нової пошти у 15-ти містах: Бричани, Єдинці, Унгени, Бєльці, Комрат, Кагул, Оргіїв, Тараклія, Чадир-Лунга, Яловень, Хинчешти, Кишинів і всі найближчі населені пункти.

А тепер отримати посилки можна і в поштоматах Нової пошти, розташованих у гіпермаркетах Kaufland. До кінця року вони будуть встановлені біля всіх гіпермаркетів Kaufland у Молдові.Обидві мережі націлені на довгострокове партнерство. Уже сьогодні послуга доступна в п’яти локаціях у Кишиневі та в місті Оргіїв. У поштоматах можна отримати попередньо оплачені посилки вагою до 30 кг і з оціночною вартістю до 11 000 грн. В поштомат можна відправити посилку з України, Румунії та по Молдові.Перший місяць співпраці показав неабияку зацікавленість клієнтів - понад 2300 посилок вже були отримані в поштоматах, розташованих поруч з гіпермаркетами Kaufland.