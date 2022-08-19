В Києві на станції метро "Дорогожичі" навчатимуть, як захиститися від обстрілів

У п’ятницю, 19 серпня, з 11:00 до 15:00 у вестибюлі станції метро «Дорогожичі» пройдуть безпекові тренінги за участю рятувальників, саперів, медиків і психологів ДСНС України.
Приєднатися до навчань можуть усі охочі. Попередня реєстрація не потрібна.
У рамках лекцій учасники зможуть дізнатися:
▪️як захиститися в умовах небезпеки;
▪️що робити під час сигналу «Повітряна тривога», які речі брати із собою у сховище;
▪️у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів;
▪️як грамотно організувати укриття в будинку або в офісі;
▪️вибухонебезпечні предмети, їхні види та дії під час виявлення;
▪️як надати першу домедичну допомогу при кровотечах і вибухових травмах;
▪️як подолати паніку, страх, тривогу, ступор.