В Києві на станції метро "Дорогожичі" навчатимуть, як захиститися від обстрілів

19 августа 2022, 10:45

У п’ятницю, 19 серпня, з 11:00 до 15:00 у вестибюлі станції метро «Дорогожичі» пройдуть безпекові тренінги за участю рятувальників, саперів, медиків і психологів ДСНС України.

Приєднатися до навчань можуть усі охочі. Попередня реєстрація не потрібна.У рамках лекцій учасники зможуть дізнатися:▪️як захиститися в умовах небезпеки;▪️що робити під час сигналу «Повітряна тривога», які речі брати із собою у сховище;▪️у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів;▪️як грамотно організувати укриття в будинку або в офісі;▪️вибухонебезпечні предмети, їхні види та дії під час виявлення;▪️як надати першу домедичну допомогу при кровотечах і вибухових травмах;▪️як подолати паніку, страх, тривогу, ступор.