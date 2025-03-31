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31 марта 2025, 16:15

З 1 квітня буде зниження цін ще на 116 препаратів, — Ляшко

Ліки подешевшають від 52% до 5%, але на 5% подешевшає дуже дорогий препарат, тому різниця буде суттєвою.
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