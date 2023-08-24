Google вітає українців з Днем Незалежності святковим дудлом

24 августа 2023, 10:45

Сьогодні Google приєднується до святкування Дня Незалежності України особливим дудлом.

Це державне свято вшановує незламність духу українського народу та пам'ять усіх, хто віддав життя за свою країну — включно з тими, хто воює саме зараз. Цього дня 1991 року Україна здобула незалежність і вийшла на світову арену як суверенна держава. Відтоді Україна продовжує розбудовувати демократичну державу, яка цінує свободу та цілісність. Країна також зробила кілька помітних глобальних внесків у дослідження космосу, медицину, мистецтво, музику, технології тощо.

Яскравий дудл зображує парад із представниками різних верств українського суспільства, які об'єднані спільною гордістю за свою країну та її незалежність і рухаються у майбутнє.Сьогоднішній дудл створено художницею з Києва Поліною Дорошенко. Використані в ньому жовті та сині кольори Прапору України надають дудлу особливий національний характер. Ці кольори символізують ясне небо, яке огортає безкраї пшеничні поля, що можна побачити по всій країні. Крім того, дудл уособлює незламність духу народу та любов до свободи.Авторка дудлу пояснює свою ідею так: “В дудлі я хотіла показати, що ми – і різні, і об'єднані; і закладала сенси в більшість деталей – починаючи від кольору кросівок, деталей традиційного одягу та вишивки і керамічного півня, що став символом незламності, стійкості, незважаючи на всі сьогоденні виклики. Тут ми можемо побачити прообрази як сучасників, так і людей, які зустрічали Незалежність України 32 роки тому.”Цьогорічний День Незалежності має особливе значення, оскільки країна продовжує відстоювати свою незалежність та боротися проти російського вторгнення, яке триває.Вітаємо всіх із Днем Незалежності України!