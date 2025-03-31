31 марта 2025, 14:45

Пентагон планує масштабне скорочення персоналу

За даними Bloomberg, під скорочення може потрапити від 5% до 8% цивільного персоналу – до 76 тис. осіб із загальних 950 тис. працівників.



Ініціатива є частиною кампанії Трампа зі скорочення федеральної робочої сили та зменшення державних витрат.



Міністр оборони Піт Гегсет доручив керівникам Міноборони надати пропозиції щодо нової організаційної структури до 11 квітня.

