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31 марта 2025, 14:45

Пентагон планує масштабне скорочення персоналу

За даними Bloomberg, під скорочення може потрапити від 5% до 8% цивільного персоналу – до 76 тис. осіб із загальних 950 тис. працівників.

Ініціатива є частиною кампанії Трампа зі скорочення федеральної робочої сили та зменшення державних витрат.

Міністр оборони Піт Гегсет доручив керівникам Міноборони надати пропозиції щодо нової організаційної структури до 11 квітня.
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