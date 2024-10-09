9 октября 2024, 8:45

Coca-Cola разом із Glamlite випустили колекцію косметики

У ній зібрані палетки тіней у формі банки коли, хайлайтери та блиски для губ. Ціна повної колекції - $89.


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