9 января 2023, 15:15

ДСНС розробило мапу вибухонебезпечних територій України

На ній позначені місця, де виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них.


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