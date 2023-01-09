ДСНС розробило мапу вибухонебезпечних територій України

На ній позначені місця, де виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них.
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