Natixis, IBM и Trafigura представили первое блокчейн-решение для торговли нефтью

11 апреля 2017, 9:15

Natixis, IBM и Trafigura разработали первое блокчейн-решение для финансовых операций в сфере торговли сырьевыми товарами, которое будет использоваться в транзакциях на рынке сырой нефти США.

Платформа распределенного реестра, созданная на базе открытого исходного кода Hyperledger Fabric от Linux Foundation, позволяет оцифровать основные этапы сделок с сырой нефтью на блокчейн-платформе, что повышает прозрачность, безопасность и эффективность операций.



Поскольку покупатель, продавец и обслуживающие их банки находятся в едином реестре, все стороны могут одновременно просматривать и делиться статусом транзакции. Они могут следить за операцией с момента подтверждения и валидации новой сделки, до процесса проверки качества сырой нефти, ее финальной доставки и отмены аккредитива.



Ключевыми преимуществами блокчейн-решения являются сокращение цикла оборота денежных средств и повышение рентабельности за счет снижения накладных расходов и уменьшения числа посредников. Технология также улучшит видимость транзакций, что поможет минимизировать угрозы взлома, мошенничества и кибератак, а также сделает операции более прозрачными с помощью общедоступных процессов и ведения учета.



Эта инициатива является частью более широкой программы по модернизации торговых операций на международном рынке нефтяного сырья, процессы которого на сегодняшний день в большинстве случаев не автоматизированы и не оцифрованы.



"Natixis намерена использовать блокчейн для улучшения качества обслуживания клиентов путем оптимизации устаревшей финансовой инфраструктуры на сырьевом рынке, – сказал Арно Стивенс, руководитель направления глобальной энергетики и сырья Natixis в Нью-Йорке. – Текущие операции проводятся на бумаге и являются весьма трудоемкими. Поэтому мы сталкиваемся с многочисленными проблемами, связанными с высокой стоимостью обработки данных и низким уровнем автоматизации. На наш взгляд, технология распределенного реестра позволит привнести в отрасль необходимые инновации".



Новая торговая платформа позволяет обмениваться товарными документами, актуальными данными по отгрузке, статусами по доставке и оплате в едином совместном реестре. Это сокращает время транзакции, уменьшает количество дубликатов документов и оптимизирует процесс идентификации торговых партнеров. Обычно эти операции требуют сложных манипуляций и работы с бумагами, а для передачи документов используются курьеры, факс и электронная почта. Решение, размещенное на облачной платформе IBM Bluemix, было разработано и представлено сотрудниками IBM во Франции.



Платформа скоро будет расширена и позволит всем сторонам транзакции вносить данные напрямую в реестр блокчейна. Например, сотрудник грузовой компании, оператор трубопровода, контролер или работник склада смогут предоставить обновления по операциям с сырой нефтью в режиме реального времени с помощью блокчейна, что поможет снизить риск мошеннических транзакций. Что еще важнее, такой распределенный реестр может быть внедрен в требуемом масштабе в рамках всей индустрии. С созданием совместного контролируемого реестра для использования среди всех участников торговли, включая многочисленных покупателей и продавцов, банков и торговых партнеров, можно ожидать дальнейшее повышение рентабельности.