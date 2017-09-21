HSBC и IBM разрабатывают когнитивное решение для цифровизации торговли

21 сентября 2017, 11:15

Ведущий мировой торгово-финансовый банк HSBC совместно с IBM работают над созданием когнитивного решения, которое сочетает в себе возможность оптического распознавания символов и передовые технологии роботизации.

Оно позволит повысить уровень безопасности и эффективности международной торговли для тысяч предприятий.



Глобальное подразделение HSBC по торговле и финансированию дебиторской задолженности (GTRF) ежегодно обслуживает документарные операции своих клиентов на сумму $500 млрд. В рамках этой работы специалисты вынуждены вручную просматривать и обрабатывать до 100 млн страниц документов, начиная со счетов до накладных и страховых сертификатов.



Новое решение использует передовые аналитические технологии IBM, включая интеллектуальную сегментацию и анализ текста. Эти инструменты позволяют найти, оцифровать и извлечь ключевые данные из документов еще до их добавления в банковские транзакционные системы. Благодаря этому повышается точность процесса, а у сотрудников появляется время заняться другими более продуктивными задачами.



«Торговая сделка в среднем требует заполнения 65 полей данных из 15 различных документов. При этом нужно просмотреть около 40 страниц, – сказала Натали Блит, руководитель подразделения GTRF в банке HSBC. – Оцифровка этого процесса ускорит проведение операций и повысит уровень безопасности как для покупателей, так и для поставщиков, что представляется огромным потенциалом для развития индустрии в целом. Благодаря усовершенствованному управлению огромными объемами данных мы также сможем минимизировать риски, связанные с комплаенсом».



«Основная проблема заключается в поиске путей обработки частично структурированных документов с широко варьируемым контентом. И здесь ни у кого нет идеального решения, – сказал Роджер Уэлч, финансовый эксперт и архитектор решений для ECM-систем подразделения IBM Analytics. – По нашему опыту, ни одно решение для обработки документарных операций не обладает таким функционалом, как эта новая разработка».



HSBC уже использует новую технологию для анализа экспортных и импортных накладных на английском языке на нескольких рынках Азии, Европы, Северной и Южной Америки, а также Ближнего Востока и Северной Африки. Группа специалистов планирует улучшить решение таким образом, чтобы оно позволяло обрабатывать более широкий набор документов и языков, включая французский, испанский и китайский.



«Мы постоянно инвестируем в технологии, которые помогают совершенствовать рабочие процессы и повышать их эффективность для наших клиентов и сотрудников, – сказала Натали Блит. – HSBC стремится стать ведущим инновационным банком, и подобные инициативы являются одним из способов достижения поставленной цели».



