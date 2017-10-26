IBM разрабатывает систему электронного голосования на базе блокчейн

26 октября 2017, 10:15

Центральный депозитарий ценных бумаг Польши и IBM объявили о разработке высокотехнологичного проекта распределенного реестра для рынков ценных бумаг, первого в стране.

Новое решение создается на базе платформы Hyperledger Fabric. Прототип eVoting нацелен на повышение уровня вовлеченности инвестора в голосование по решениям, принимаемым на собраниях акционеров. Новый реестр – это уникальный инструмент для проведения заочного голосования с использованием цифровых средств связи. Платформа поможет улучшить подготовку к собраниям акционеров, управление голосованием, а также повысит уровень прозрачности всего процесса.

Закон, регулирующий фондовый рынок в Польще, позволил участникам рынка использовать современные технологии и заочное голосование по решениям, включенным в повестку собрания акционеров. Однако только сейчас эта опция может быть реализована на практике благодаря IBM Blockchain Platform на базе фреймворка Hyperledger Fabric от Linux Foundation. Технология позволит полностью оцифровать подготовку и проведение собраний акционеров и в то же время выполнить нормативные требования по идентификации участника и безопасности электронных коммуникаций. Публичные компании и инвесторы получат более дешевый, простой и надежный способ использования своих прав для принятия корпоративных решений.

Регистрация и расчеты по финансовым активам в Польше проводятся при участии KDPW. Кроме того, центральный депозитарий предлагает широкий набор сервисов для эмитентов, включая поддержку общих собраний акционеров. Новая система eVoting позволит KDPW и другим участникам, в том числе публичным компаниям, банкам и брокерским фирмам, получить информацию практически в режиме реального времени о праве голоса и доступ к достоверным результатам заочного голосования. С помощью технологии блокчейн будет создан общий защищенный реестр, фиксирующий итоги собрания акционеров, перечень решений для голосования и права голоса, закрепленные за инвесторами и физическими лицами. Такой подход обеспечит более высокий уровень финансовой ответственности и прозрачности среди участников сети, а также поможет улучшить качество предоставляемых услуг.

Архитектура Hyperledger Fabric поможет минимизировать риски, связанные с взломом процесса электронного голосования. Так, полученные голоса защищены криптографической подписью, а цифровые идентификационные данные каждого участника можно записать в защищенном реестре. При этом голоса могут быть приняты только после одобрения несколькими сторонами.

«KDPW предоставляет услуги участникам фондового рынка в Польше и других европейских странах. С помощью новых технологий мы стремимся предложить инвестору бóльший набор сервисов и улучшить его опыт. По итогам внедрения прототипа распределенного реестра системы голосования eVoting мы рассчитываем получить ощутимые преимущества использования этой технологии по сравнению с традиционными решениями. Если такие результаты будут достигнуты, мы планируем превратить продукт в полноценное функциональное решение для оптимизации процесса управления собранием акционеров», – прокомментировал Славомир Панасюк, вице-президент KDPW.

«Блокчейн позволяет независимым компаниям упростить проведение транзакций и повысить их надежность. В рамках сотрудничества с KDPW и другими игроками фондового рынка, IBM Blockchain помогает компаниям оцифровать финансовые операции и совершенствовать опыт инвестора, – сказала Каролина Марцантович, заслуженный инженер IBM. – Работая с KDPW над созданием прототипа, мы увидели, что традиционные технологии не способны обеспечить абсолютную ясность и прозрачность процессов и одновременно сохранить конфиденциальность совместно используемых данных. Этот проект задает стандарты для проведения B2B и B2C транзакций на рынке ценных бумаг».

Решение находится на стадии разработки прототипа и, как ожидается, станет доступно для тестирования в конце 2017 года. Платформа, на базе которой функционирует прототип, является первым корпоративным сервисом для создания распределенных реестров на Hyperledger Fabric 1.0 от Linux Foundation. Hyperledger – это совместная инициатива в области ПО с открытым кодом, созданная для продвижения кросс-отраслевых блокчейн-технологий.