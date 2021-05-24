Цена USDT в мае 2021 года: прогнозы аналитиков

24 мая 2021, 10:45

Криптовалюта USDT напрямую привязана к доллару США. Котировки монеты не сильно зависят от общей ситуации на криптовалютном рынке, а торговый коридор не превышает 1,5–2%. Это значит, что актив не подходит для финансовых спекуляций. Зато его удобно использовать для дешевых международных денежных переводов. Рассмотрим, что ждет монету во втором квартале 2021.

На фоне апрельской коррекции криптовалюта Tether/USDT просела с $1,0009 до $1,0005. При этом даже незначительное изменение цены актива является индикатором того, что пришло время купить USDT. В ближайшее время рынок будет уверенно расти.

Это связано со следующими фактами:

1. За коррекцией всегда следует период недокупленности, при котором инвесторы активно восполняют запасы торговых активов, что сказывается на уменьшении доступной свободной денежной массы и приводит к росту котировок.2. Многие крупные инвесторы ожидают перехода на Эфир 2.0 и не торопятся выводить фиатные активы. В краткосрочной перспективе это чревато повышением спроса на доллар США и, соответственно, усилением курса Tether/USDT.В то же время не следует забывать, что монета используется для дешевых международных переводов и не выступает финансовым инструментом. Поэтому ее нельзя рассматривать исключительно в разрезе криптовалютного рынка.

Курс USDT зависит также и от ситуации на фиатных финансовых рынках. Так, начало мая не предвещает серьезных перемен. С одной стороны, это связано с праздниками, с другой — с временным затишьем в геополитических процессах. Однако позже ситуация может измениться. Планируя покупку токенов, важно понимать, что прогнозируемое укрепление доллара повлечет усиление USDT. Если же такой сценарий не подтвердится, криптовалюта незначительно просядет.

Хотя валюта USDT не предназначена для торговли, монету можно использовать в качестве удобного и дешевого инструмента для международных транзакций и покупки ликвидных с точки зрения спекуляций монет.



Чтобы купить Tether USDT, вы можете воспользоваться услугами сервиса обмена криптовалют BUYBank и быстро приобрести токены за наличные или с помощью банковской карты. Компания предлагает выгодный курс, прозрачные условия сотрудничества и полную приватность. Совершить обмен можно онлайн или в центральных отделениях Киева и Одессы. В случае возникновения вопросов пользователь может обратиться к специалисту технической поддержки и быстро выяснить все нюансы операции.