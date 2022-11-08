8 ноября 2022, 11:25

Многие криптоинвесторы вкладывают свои доходы в стейблкоин Tether (USDT), но в то же время усиливаются и другие безопасные варианты хранения денег.

Tether, привязанный к доллару США, является третьей по величине криптовалютой на рынке с текущей рыночной капитализацией в 70 миллиардов долларов и 24-часовым объемом, который регулярно делает его самой продаваемой криптовалютой, поскольку инвесторы и трейдеры используют ее для конвертации в другие монеты.

Поэтому потенциальных инвесторов в Украине интересует покупка usdt за гривны.

Некоторые инвесторы используют его как настоящую замену своим доходам, учитывая отличные вознаграждения за стекинг и проценты, предлагаемые многими биржами, но другие инвесторы все еще опасаются краха USDT в том же духе, что и Terra (UST), который уничтожил 40 миллиардов долларов на крипторынке в мае 2022 года.

Согласно последней аналитики, опубликованной 7 ноября, объем транзакций USDT достиг нового максимума за последние четыре месяца. Учитывая множество факторов в пользу USDT, похоже, что стейблкоин не потеряет своего господства в ближайшее время.

В то же время, несмотря на достижение четырехмесячного максимума по объему, USDT не смог конкурировать по доле рынка с другими стейблкоинами. Как видно из изображения ниже, USDT занимает третье место по объему переводов. Кроме того, объем переводов занял 13,6% от общего объема стейблкоинов. Пока что доминируют USDC и DAI.

В то же время USDT удалось сохранить некоторое спокойствие, так как за последние 30 дней количество активных адресов увеличилось на 14%.

Несмотря на то, что активность в отношении USDT возросла, киты начали терять интерес к стейблкоину. Согласно данным, предоставленным Messari, количество адресов, содержащих более 1 миллиона долларов США, сократилось на 7,55% за последние 30 дней.

Несмотря на потерю интереса со стороны крупных клиентов, стейблкоину все же удалось стать одним из наиболее часто используемых смарт-контрактов китов Ethereum. Согласно WhaleStats, платформе отслеживания движения криптовалютных китов, USDT занимает 6-е место с точки зрения наиболее часто используемых смарт-контрактов среди 2000 крупнейших китов Ethereum.

Интерес к USDT снизился и на централизованных биржах. USDT на таких биржах, как Bitfinex, Binance и FTX, снизился за последние несколько месяцев. Тем не менее, держатели USDT на OKX продолжали расти и демонстрировать веру в данную стабильную монету.

Несмотря на взлеты и падения, с которыми сталкивался USDT, он по-прежнему оставался лучшим стейблкоином с точки зрения рыночной капитализации согласно CoinMarketCap. На момент публикации его общая рыночная капитализация составляла 69 миллионов долларов, а объем вырос на 30,50% за последние 24 часа.