Цифровые валюты – более продвинутый вариант денег

8 декабря 2020, 9:15

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Крипторынок – второе дыхание».

Ее участники констатируют усиление корреляции между криптовалютами и инструментами фондового рынка, а также отмечают высокий потенциал развития электронных денег из-за их удобства для пользователей. При этом интерес к цифровым валютам проявляют и центробанки, стремящиеся выпустить более продвинутый вариант денег для спасения экономики.



В последнее время биткоин во многом повторяет движение американского фондового индекса S&P 500, отмечают участники конференции. И если ранее, в связи с недостаточным распространением крипторынка, цифровая валюта считалась независимым от внешних экономических и политических обстоятельств инструментом, то по мере роста популярности криптовалюты все очевиднее стала зависимость криптоактивов от традиционных рынков – фондового, валютного и сырьевого. «В последнее время (1-2 месяца), наблюдается корреляция между SP500 и тем же биткоином, – отметил руководитель отдела развития брокерских услуг ГК «ФИНАМ» Артем Моисеев. – Думаю, что корреляция будет усиливаться, так как всё больше денежных средств вливается в криптоинструменты. Данную гипотезу подтверждают объемы по фьючерсам и опционам на биткоин, которые бьют рекорды по оборотам в 2020 году».



Эксперты положительно смотрят на развитие индустрии электронных денег. «Криптовалюты сделают мир гораздо удобнее для конечного пользователя, – считает директор по СНГ блокчейн-проекта Copper Сергей Шанаев. – Это будет мир быстрых и удобных платежных инструментов, доступных финансовых услуг. Из очевидных преимуществ – возможность легко оплатить услуги и приобрести товар в любой стране мира через одно касание. Средства поступят на счет в течение нескольких минут, а не дней, как происходит в SWIFT».



В ближайшее время центробанки разных стран мира будут создавать свои криптовалюты, чтобы спасти свою экономику и взять этот процесс под полный контроль. Регуляторы сейчас активно работают над разработкой цифровых валют центробанков, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая: «В частности, Китай, Южная Корея, Швеция уже пилотируют эти проекты, а ЕЦБ и Банк Англии обсуждают. ЦБ РФ недавно выпустил консультативный доклад "Цифровой рубль". Видя потенциальную угрозу со стороны частных платежных систем, использующих цифровые валюты в обход центральных банков и понимая, что технологический прогресс не остановить, регуляторы хотят сохранить за собой возможность контроля транзакций. Они пытаются перехватить инициативу».



В то же время эксперты напомнили, что цифровой рубль не стоит рассматривать как криптовалюту. «Цифровой рубль – это не криптовалюта, - отметил трейдер, CEO биржи Cryptorg.Exchange Андрей Подолян. – У 99% криптовалют нет единого эмиссионного центра: их добывают майнеры по всему миру как с помощью электричества (POW-майнинг), так и с помощью POS-майнинга <…>. Цифровые валюты государств не следует воспринимать как крипту, но следует воспринимать как более продвинутый вариант денег».

