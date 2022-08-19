Удобная криптовалюта: как NCAT упрощает все процессы торговли

19 августа 2022, 13:15

Мем-токен NCAT – криптовалюта, которая относится к категории дефляционных. Представленная монета отличается от стандартных схожих проектов тем, что она управляется при помощи смарт-контрактов. Коин, помимо инвестирования, используется для широкого спектра задач, так как дает возможность осуществлять ряд стандартных процессов без комиссий.

Ключевые направления использования токена:

- Инвестирование.

НКАТ – дефляционный токен, цена которого будет продолжать расти за счет управления смарт-контрактами. Помимо этого дефицит также склонен повышать стоимость. Долгосрочное инвестирование со стороны экспертов выглядит оптимистично, так как прогнозы указывают на стремительный рост курса, что соответствует планам дальнейшего развития проекта.

- Хранение.

Если вы выбираете долгосрочное инвестирование, то необходимо определиться с оптимальным вариантом хранения. Монету можно держать как на балансе биржи, так и на криптокошельке. Если вы планируете торговать в ближайшее время, то лучше оставить токен на балансе криптовалютной биржи.- Торговля.

NCAT Token дает возможность заработать на текущих колебаниях цены. Для этого достаточно выбрать подходящий ордер, торговую пару. Такой вариант торговли дает возможность выработать собственную стратегию, протестировать работу большинства инструментов, которые предложены площадкой. Тем, кто планирует торговать в ближайшие промежутки, рекомендуется начать работу с WhiteBIT – самая крупная в Европе биржа криптовалют. Представленная платформа предоставляет доступ к пересылке без комиссий и предлагает пользователям 6 видов ордеров.

- Пересылка.

Вы без трудностей можете осуществлять пересылку активов другому пользователю. Процедура предполагает выбор оптимального курса.

Перед приобретением стоит определиться с целевым назначением монеты. Если вы планируете просто инвестировать в долгосрочной перспективе, то можно воспользоваться не только биржей, но и обменниками, Р2Р-платформой. Если для вас в приоритете торговля, отработка стратегии, то лучше остановиться на проверенном сервисе, который обеспечит следующее:

Безопасность.

Отсутствие комиссий.

Большой выбор ордеров.

Колебание цены на активы приводит к тому, что даже в краткосрочном периоде токен способен принести хороший доход. Главное – подобрать и отработать свою стратегию. Изначально стоит готовиться к торговле в небольшом диапазоне цен, но в дальнейшем ожидается стремительный рост, что создает оптимальные условия для долгосрочного инвестирования.