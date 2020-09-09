Какие существуют типы токенов?

9 сентября 2020, 18:04

Создание биткоина преследовало цель разработки цифровой платёжной системы, которая позволила бы людям совершать транзакции, хранить, накапливать средства без участия банков и их посредничества. Эту функцию выполняет не только биткоин, но и множество альткоинов (альтернативных криптовалют). Все эти валюты объединены одним названием – криптовалюты. С появлением новых альткоинов, цифровые деньги стали перенимать на себя многие функции, и начали трансформироваться в нечто большее, чем просто цифровые активы.

На биржах, или ICO, существуют свои монеты (токены), которые используются для проведения операций. Эти токены бывают нескольких видов, и каждый трейдер должен в них ориентироваться, чтобы эффективно играть на бирже. Вот некоторые из них:

1 – Валютные токены. Самый простой тип токенов. Такие токены представляют собой цифровую валюту. Именно эти токены используются при покупке товаров, оплаты услуг, либо накопления средств. Именно такие токены и называют “криптовалюта”, потому как этот тип токенов наиболее приближен по своим свойствам к классическим деньгам, таким как доллар, евро, гривна, иена. Различие в том, что криптовалюты не имеют поддержки государств, и их цена не зависит от политики стран.

2 – Токены активы. Как следует из названия, токены активы дают возможность получать дивиденды, активы, проводить процентные платежи. По экономическим функциям так же приближены к облигациям и деривативам. В данный момент токены активы не пользуются популярностью у трейдеров и инвесторов, хоть и представляют собой невероятно качественную и полную реализацию блокчейн-технологии. Низкая популярность обусловлена меньшей ценой чем у реального актива, а также меньшим потенциалом дальнейшего увеличения цены.

3 – Токенизированные бумаги. Этот тип токенов представляет собой аналог акций, долю в компании, которая продавала токены. Фактически, токенизированные бумаги это акционерный капитал, наделяющие владельца правом собственности. Также известны под названиями токен-акций и фондовых токенов.

4 – Токены вознаграждения. Эти токены, как следует из названия, являются наградой, которая выдаётся пользователям платформы. Они могут как отмечать активность пользователя в платформе, так и отражать уровень его репутации. Популярностью у инвесторов не пользуется, и определить ценность таких токенов достаточно сложно.

5 – Токены пользователей. Эти токены также носят название служебных токенов и коинов приложений. Они предоставляют доступ к товарам, определенным услугам, или к самой площадке. Такие токены не созданы и не подходят для инвестиций, и на них не распространяются ограничения регуляторов ценных бумаг, особенно в странах с разрешенными ICO. Токены пользователей могут применяться для получения дисконтов, или особого доступа к товарам или услугам. В том случае, когда токен не увеличивает эффективность работы продукта или компании, он может выступать в роли инвестиционного токена. Данный вид токенов используется почти во всех компаниях, а его функции и применения бывают абсурдными.

Да, типов токенов в системе блокчейн много, и каждый криптотрейдер должен в них разбираться. Но кроме знаний, трейдер должен найти оптимальный сервис для покупки и продажи биткоина. Стоит обратить внимание на сервис BUYBank. Эта платформа предлагает услуги обмена биткоина всего в пару кликов, высокий уровень безопасности, выгодный курс, и низкую комиссию. Если Вы решили инвестировать в криптовалюты и играть на бирже – лучше партнёра чем BUYBank не найти!