Какие есть обменники Криптовалюты?

Для тех, кто использует криптовалюты для расчетов или инвестирует в них денежные средства, очень важно найти способ безопасного и выгодного обмена. От этого будет зависеть:
- скорость проведения операций;
- размер комиссии;
- безопасность перевода;
- конфиденциальность обмена;
- комфорт владельца виртуальных активов.
Чаще всего токены покупают и продают с помощью бирж и обменников. Первые непосредственно участвуют в процессе, требуя от клиентов прохождения регистрации и верификации (зато дают возможность создавать кошельки), а вторые – выступают в качестве посредников в сделке, избавляя пользователей от лишних сложностей. Найти сервис, который даст возможность выполнять обмен криптовалют онлайн, несложно, если знать, чем они отличаются, а также понимать, каким требованиям должен соответствовать портал.
Ответственный подход к выбору обменного сервиса
Сделки с цифровыми активами происходят каждую секунду, но выгоду от них получают только те, кто тщательно выбирает платформу для обмена. Между собой обменники отличаются по:1. Степени анонимности. Разумнее всего сотрудничать с теми порталами, которые не требуют никаких персональных данных – только номер виртуального кошелька.
2. Уровню автоматизации. Ручные и полуавтоматические обменники уступают автоматическим по скорости работы.
3. Функционалу. Кроме обмена многие ресурсы предоставляют экспертные прогнозы и партнерскую программу.
4. Размеру комиссии. Размер вознаграждения может варьироваться от 1% до 10%.
5. Количеству валютных пар. Тут действует правило – чем больше, тем лучше.
6. Степени защищенности, удобству и скорости обмена.
7. Выгодности курса. Обменник не устанавливает стоимость крипты, а проводит мониторинг биржевых цен, поэтому нужно убедиться в наличии эффективной технологии поиска лучших значений.
8. Наличию и качеству работы техподдержки. По различным причинам у многих пользователей возникают трудности с проведением операций, и специалисты саппорта всегда должны быть на связи, чтобы помочь.
Отдельное внимание следует уделить репутации и длительности работы портала. Найти отзывы о платформах можно на независимых форумах и тематических порталах.Какие преимущества получают клиенты надежного обменника?
Анализ обменных сервисов может занять некоторое время и потребовать усилий, но это нужно сделать. Сотрудничество с проверенным партнером, таким как LetsExchange, позволит:- не переплачивать при совершении операций;
- получить 100%-ную уверенность в анонимности транзакций;
- не сомневаться в сохранности денежных средств;
- обеспечить максимальную скорость обмена;
- легко совершать переводы с ПК, ноутбука и телефона;
- заключать сделки без ограничений по суммам;
- избежать необходимости прохождения длительной верификационной процедуры;
- просматривать текущие курсы в режиме реального времени;
- анализировать историю транзакций для построения эффективной стратегии заработка на виртуальных активах;
- в одном месте покупать и продавать все интересующие виды криптовалют.