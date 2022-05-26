Какие есть обменники Криптовалюты?

26 мая 2022, 14:55

Для тех, кто использует криптовалюты для расчетов или инвестирует в них денежные средства, очень важно найти способ безопасного и выгодного обмена. От этого будет зависеть:

скорость проведения операций;

размер комиссии;

безопасность перевода;

конфиденциальность обмена;

комфорт владельца виртуальных активов.

Чаще всего токены покупают и продают с помощью бирж и обменников. Первые непосредственно участвуют в процессе, требуя от клиентов прохождения регистрации и верификации (зато дают возможность создавать кошельки), а вторые – выступают в качестве посредников в сделке, избавляя пользователей от лишних сложностей. Найти сервис, который даст возможность выполнять обмен криптовалют онлайн, несложно, если знать, чем они отличаются, а также понимать, каким требованиям должен соответствовать портал.

Сделки с цифровыми активами происходят каждую секунду, но выгоду от них получают только те, кто тщательно выбирает платформу для обмена. Между собой обменники отличаются по:

1. Степени анонимности. Разумнее всего сотрудничать с теми порталами, которые не требуют никаких персональных данных – только номер виртуального кошелька.2. Уровню автоматизации. Ручные и полуавтоматические обменники уступают автоматическим по скорости работы.3. Функционалу. Кроме обмена многие ресурсы предоставляют экспертные прогнозы и партнерскую программу.4. Размеру комиссии. Размер вознаграждения может варьироваться от 1% до 10%.5. Количеству валютных пар. Тут действует правило – чем больше, тем лучше.6. Степени защищенности, удобству и скорости обмена.7. Выгодности курса. Обменник не устанавливает стоимость крипты, а проводит мониторинг биржевых цен, поэтому нужно убедиться в наличии эффективной технологии поиска лучших значений.8. Наличию и качеству работы техподдержки. По различным причинам у многих пользователей возникают трудности с проведением операций, и специалисты саппорта всегда должны быть на связи, чтобы помочь.

Отдельное внимание следует уделить репутации и длительности работы портала. Найти отзывы о платформах можно на независимых форумах и тематических порталах.

Анализ обменных сервисов может занять некоторое время и потребовать усилий, но это нужно сделать. Сотрудничество с проверенным партнером, таким как LetsExchange, позволит:

- не переплачивать при совершении операций;- получить 100%-ную уверенность в анонимности транзакций;- не сомневаться в сохранности денежных средств;- обеспечить максимальную скорость обмена;- легко совершать переводы с ПК, ноутбука и телефона;- заключать сделки без ограничений по суммам;- избежать необходимости прохождения длительной верификационной процедуры;- просматривать текущие курсы в режиме реального времени;- анализировать историю транзакций для построения эффективной стратегии заработка на виртуальных активах;- в одном месте покупать и продавать все интересующие виды криптовалют.