26 мая 2022, 14:55

Какие есть обменники Криптовалюты?

Для тех, кто использует криптовалюты для расчетов или инвестирует в них денежные средства, очень важно найти способ безопасного и выгодного обмена. От этого будет зависеть:

  • скорость проведения операций;
  • размер комиссии;
  • безопасность перевода;
  • конфиденциальность обмена;
  • комфорт владельца виртуальных активов. 

Чаще всего токены покупают и продают с помощью бирж и обменников. Первые непосредственно участвуют в процессе, требуя от клиентов прохождения регистрации и верификации (зато дают возможность создавать кошельки), а вторые – выступают в качестве посредников в сделке, избавляя пользователей от лишних сложностей. Найти сервис, который даст возможность выполнять обмен криптовалют онлайн, несложно, если знать, чем они отличаются, а также понимать, каким требованиям должен соответствовать портал. 

 

Ответственный подход к выбору обменного сервиса

Сделки с цифровыми активами происходят каждую секунду, но выгоду от них получают только те, кто тщательно выбирает платформу для обмена. Между собой обменники отличаются по:

1. Степени анонимности. Разумнее всего сотрудничать с теми порталами, которые не требуют никаких персональных данных – только номер виртуального кошелька. 
2. Уровню автоматизации. Ручные и полуавтоматические обменники уступают автоматическим по скорости работы.
3. Функционалу. Кроме обмена многие ресурсы предоставляют экспертные прогнозы и партнерскую программу.
4. Размеру комиссии. Размер вознаграждения может варьироваться от 1% до 10%. 
5. Количеству валютных пар. Тут действует правило – чем больше, тем лучше.
6. Степени защищенности, удобству и скорости обмена.
7. Выгодности курса. Обменник не устанавливает стоимость крипты, а проводит мониторинг биржевых цен, поэтому нужно убедиться в наличии эффективной технологии поиска лучших значений. 
8. Наличию и качеству работы техподдержки. По различным причинам у многих пользователей возникают трудности с проведением операций, и специалисты саппорта всегда должны быть на связи, чтобы помочь.

Отдельное внимание следует уделить репутации и длительности работы портала. Найти отзывы о платформах можно на независимых форумах и тематических порталах.

Какие преимущества получают клиенты надежного обменника?

Анализ обменных сервисов может занять некоторое время и потребовать усилий, но это нужно сделать. Сотрудничество с проверенным партнером, таким как LetsExchange, позволит:

- не переплачивать при совершении операций;
- получить 100%-ную уверенность в анонимности транзакций;
- не сомневаться в сохранности денежных средств;
- обеспечить максимальную скорость обмена;
- легко совершать переводы с ПК, ноутбука и телефона;
- заключать сделки без ограничений по суммам;
- избежать необходимости прохождения длительной верификационной процедуры;
- просматривать текущие курсы в режиме реального времени;
- анализировать историю транзакций для построения эффективной стратегии заработка на виртуальных активах;
- в одном месте покупать и продавать все интересующие виды криптовалют.
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