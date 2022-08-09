Как выбрать хороший обменник криптовалюты?

9 августа 2022, 17:05

Наряду с традиционными фиатными деньгами, которыми можно пользоваться как в наличном, так и безналичном виде, стабильным спросом пользуются уже несколько лет и цифровые валюты. Несмотря на некоторые сомнений и недоверия со стороны финансовых аналитиков в момент появления первой крипты, прогнозы и перспективы на сегодняшний день достаточно привлекательные. Более того, курс стабильно идет в рост, а, соответственно, это дает возможность делать выгодные сделки и получать прибыль от крипты. Для этого понадобитсяобменник криптовалют онлайн, и важно, чтобы пользоваться им было удобно. Вот на что стоит обратить внимание при выборе площадки в интернете для проведения любых денежных транзакций с криптой.

Это — приоритетный критерий. Имеет значение не только то, сколько уровней защиты есть в системе серверов. Важно, чтобы данные каждого пользователя хранились абсолютно конфиденциально, не были ни в коем случае доступны мошенникам при хакерских атаках. А последние происходят с завидной регулярностью.

В хорошем обменнике валют системы безопасности и контроля цифровых активов должна быть доведена до совершенства. Представители сервиса должны обеспечивать каждому участнику сделки гарантии поступления средств выбранным способом при обмене крипты.

Учитывая нынешнее разнообразие криптовалют, хорошо, если на сайте можно сделать автоподборку лучших курсов по выбранным направлениям. Интерфейс сайта должен располагать, не отвлекать внимание, при этом гарантировать возможность максимально быстрого оформления выгодной сделки каждому посетителю.

Все комиссионные сборы должны быть указаны непосредственно перед проведением сделки, а не постфактум. Так можно получить доверие посетителей. Хорошо, если будет автопредупреждение от ресурса о возможном удержании дополнительной комиссии при выборе того или иного способа обмена.

Проверенные и надежные площадки, которые действительно открыто и честно ведут свою деятельность, предоставляют также услугу обмена крипты на наличные фиатные деньги. В этом случае представитель обменника цифровых валют согласовывает с заказчиком удобное время и место для завершения сделки и передачи средств.

Учитывая широкий спрос на крипту и другие валюты, конкуренция среди обменников валют достаточно большая. Удержать внимание посетителей исключительно выгодным курсом сегодня фактически невозможно. Поэтому многие обменники предоставляют возможность получения дополнительных скидок при регулярном проведении транзакций. Также действуют программы лояльности по партнерке, на чем можно гарантированно обеспечить себе дополнительный пассивный доход. И этими возможностями непременно стоит пользоваться, ведь деньги должны всегда работать.