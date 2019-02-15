Vodafone построит "Золотой кластер" сети в Харькове

15 февраля 2019, 10:15

Vodafone Украина начал пилотный проект по тестированию новейших технологий на собственной сети для улучшения связи 3G и 4G.

Пилотным городом станет Харьков, где компания протестирует передовые технологические решения в рамках проекта Vodafone Smart City Kharkiv. Партнером проекта, который получил название «Золотой кластер», выступила компания Huawei. Совместные работы направлены на увеличение скорости передачи данных и расширение емкости сети.



По результатам 3 квартала 2018 года компания отметила двукратный рост потребления услуг передачи данных по сравнению с прошлым годом. Количество 4G пользователей за этот период возросло на 75,3%. В условиях постоянно растущего количества пользователей и популярности дата-услуг Vodafone использует наиболее передовые технологические решения, чтобы обеспечить надежную работу сети и более высокие скорости передачи данных для всех дата-клиентов компании.



Пилотной площадкой выбран Харьков, в котором запущен проект Vodafone Smart City Kharkiv. Компании уже имеют опыт совместной оптимизации и модернизации сетей второго и третьего поколения. Совместно с Huawei здесь в 2018 году организовали запуск 3G (UMTS) и 4G (LTE) на стадионе «Металлист», что позволило обеспечить высокую скорость передачи данных на матчах Лиги Чемпионов и других массовых мероприятиях. Также впервые в Украине связь 4G в метро появилась в Харькове.



В рамках «Золотого кластера» стороны намерены проверить работу таких технологий, как MIMO 4x4, активные антенные модули с поддержкой одновременно двух диапазонов 1800/2600 МГц (AAU), разделение секторов 4T6S и 2T9S. Также планируется, что за счет включения дополнительного функционала на сети удастся сократить энергопотребление на сетях третьего поколения. Итоги тестов будут подведены в июне.



«Для развития сети мы стремимся использовать передовые технологии, которые способны улучшать качество услуг связи. В этом нам помогают производители, в том числе Huawei – один из мировых лидеров в разработке телеком-оборудования. С этой компанией у нас есть успешный опыт сотрудничества. Благодаря, например, похожему проекту в 2016-2017 годах нам удалось выработать лучшую модель для модернизации сетей 2G и 3G. Надеемся, что второй этап проекта также будет успешным», – подчеркнул технический директор Vodafone Украина Евгений Фрунза.



«Huawei является клиентоориентированной компанией. Уже сегодня мы думаем вместе с нашими партнерами, как будут работать их сети в будущем. Для проекта с Vodafone Украина мы предоставили новейшие технологические решения как по оборудованию, так и по программному обеспечению для сетей 3G и 4G. Уверены, что в рамках этого проекта мы сможем выбрать оптимальные решения будущего развития сети для компании, с которой нас связывают 18 лет сотрудничества», – отметил директор «Хуавей Украина» Ма Ци.



Детальней о технологиях, которые будут использованы в рамках «Золотого кластера»:

Технология MIMO (Multiple Input Multiple Output) позволяет увеличить полосу пропускания канала, в котором передача и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн. Технология MIMO 2х2 предполагает использование 2 приемных и 2 передающих антенн. MIMO 4x4 является эволюцией MIMO 2x2 и за счет большего количества каналов приема и передачи позволяет получить двухкратный прирост скорости передачи данных для конечного абонента по сравнению с предыдущей технологией.

AAU – активные антенные модули представляют собой антенну с интегрированной активной частью (1800/2600 МГц) и поддержкой технологии MIMO 4x4.

4T6S (4T – поддержка 4 передатчиков, 6S – 6 секторов) – решение для разделения покрытия одного сектора на два сектора за счет применения специальных антенн с поддержкой MIMO 4x4, позволяет почти вдвое увеличить скорость передачи данных.

2T9S (2T – поддержка 2 передатчиков, 9S – 9 секторов) – решение для разделения покрытия одного сектора на три за счет применения специальных антенн.