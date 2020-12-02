Київстар, Vodafone Украина и lifecell будут предоставлять цифровые решения

30 ноября 2020 года был подписан соответствующий Меморандум про сотрудничество в сфере информационных проектов между тремя мобильными операторами и Запорожской облгосадминистрацией.
«У нас есть видение, как с помощью современных цифровых инструментов улучшить качество жизни в области и сделать коммуникацию в случае чрезвычайных ситуаций качественнее, – прокомментировал Виталий Боговин, председатель ЗОГА. – Все мы живем в непростой период пандемии коронавируса, когда своевременное получение правдивой информации может спасти жизнь».
Поиск пропавших детей. Проект предусматривает внедрение механизмов поиска без вести пропавших детей с использованием новейших информационных и телекоммуникационных технологий.
«Киевстар имеет большой опыт в реализации разных проектов для Smart City, и мы рады возможности развивать сотрудничество в этом направлении с Запорожской ОГА. Компания понимает высокую важность оперативного взаимодействия мобильных операторов и всех местных служб в поиске пропавших детей. Например, проект «Поиск детей» уже сейчас позволяет подключить к поиску тех людей, которые находились недалеко от места, где ребенок был замечен последний раз – эти люди получают SMS с соответствующей информацией и предложением позвонить на номер 102, – прокомментировал Павел Прохоренко, начальник департамента по работе с государственными предприятиями Киевстар. – Мы готовы и дальше развивать этот проект, готовы делиться наработками с другими операторами, чтобы поиск пропавших детей становился еще более эффективным».
Исследование пассажиропотока. С помощью Big Data от мобильных операторов планируется исследовать и изучать пассажиропоток Запорожской области для понимания реальных запросов населения и оптимизации транспортной сети.
“Vodafone активно развивает смарт технологии в Украине по таким основным направлениям как транспорт, коммунальная инфраструктура, медицина, безопасность, туризм. Решения Vodafone помогают внедрить удобный транспорт благодаря эффективному и точному планированию на основе Big Data-аналитики, а также диспетчеризации транспорта на основе IoT-решений; обеспечить оперативное оповещение людей в случае чрезвычайных ситуаций, улучшить туристическую привлекательность городов, благодаря созданию туристического цифрового двойника города или региона на основе аналитики больших данных, – отметил Сергей Скрипников, заместитель генерального директора Vodafone Украина, регион Север. Благодарим Запорожскую ОГА в лице Виталия Боговина за инициативу и готовы поделиться своими технологическими решениями и опытом для улучшения условий проживания жителей области».
Оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций. В рамках этого проекта планируется внедрение системы информирования населения о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций, налаживание взаимосвязи и взаимной координации действий органов власти и местного самоуправления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
«У такого проекта огромная социальная значимость, так как любую критическую ситуацию лучше упредить, чем бороться с ее последствиями. Опираясь на законодательную и нормативную базу, мы уже проработали модель, как максимально быстро организовать оповещение населения о чрезвычайной ситуации при помощи SMS. Сделать правильную рассылку именно тем, кто в ней нуждается, помогают возможности Big Data-технологий», – рассказал Павел Прохоренко.
Организация качественного и безопасного транспортного обслуживания пассажиров. В сотрудничестве с мобильными операторами область планирует внедрить системы GPS–мониторинга, диспетчеризации и видеомониторинга в автотранспортных средствах, которые осуществляют перевозку пассажиров.
«Видео- и GPS-мониторинг в общественном транспорте дают возможность отслеживать местонахождение городского транспорта, контролировать скоростной режим и соблюдение правил дорожного движения водителями, а также контролировать следование по маршруту согласно расписания. Видеомониторинг также поможет решать такие актуальные задачи, как, например, отслеживание соблюдения карантинных норм, –прокомментировал Дмитрий Дзябура, директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell. – У lifecell уже есть наработки в данной сфере. В перспективе анализ Big Data и алгоритмы машинного обучения смогут помочь найти оптимальные маршруты для транспортных потоков и пассажирских перемещений, обозначив зоны повышенного риска на отдельных участках дорог».
По словам руководителя Запорожской облгосадминистрации Виталия Боговина, командная работа облгосадминистрации и национальных операторов сделает жизнь людей в Запорожской области проще и комфортнее.
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