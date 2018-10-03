Одесситы хотят перезапустить аэропорт Измаил

3 октября 2018, 12:15

Авиационная компания «Одесса» в ближайшем будущем планирует открыть авиасообщение с районными центрами области.

Об этом «Думской» сообщил руководитель компании Вадим Громов. В частности, по его словам, сейчас «Одесса» ведет переговоры с областными властями и представителями Мининфраструктуры об открытии для местных авиаперевозчиков Измаильского аэропорта, не работающего уже девять лет. Бетонная взлетно-посадочная полоса в Измаиле находится в удовлетворительном состоянии, говорит Громов. Ее длина — 1800 метров. Судьбу этого объекта в ближайшее время должен определить областной совет.

Кроме того, компания намерена возрождать санитарную авиацию — доставлять при необходимости медиков в отдаленные населенные пункты региона. Недавно ООО «Авиационная компания «Одесса» стала членом престижной Ассоциации «Аэропорты Украины» гражданской авиации. Ее приняли в рамках 5-го Международного авиационного форума «Аэроконгресс — 2018», который проходил в Одессе в конце сентября.

Аэропорт «Измаил» существует с 1944 года. Изначально он использовался пограничниками, а потом и военными моряками. Как гражданский аэропорт «Измаил» был введен в эксплуатацию в период 1964-1989 годов.