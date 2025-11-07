ГлавнаяНовости
7 ноября 2025, 12:45

Релиз GTA 6 снова отложили

Теперь игра выйдет 19 ноября 2026 года. 

Сначала планировался выход в 2025-м, потом весной 2026-го.

 
