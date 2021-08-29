ТОП-6 смартфонов для школьника

29 августа 2021, 23:18

Цвет, размер и функционал на выбор – и все только по акционным ценам.

Если совсем недавно многие считали, что детям младшего среднего возраста не обязательно иметь «мобилку», то сейчас в первый класс сначала нужно купить смартфон, а уже потом рюкзак. Тут дело не столько в трендах, сколько в постоянно меняющихся реалиях карантинных ограничений и вероятности возврата на дистанционное обучение.

Поэтому смартфон для учебы – must have, так что пора выбирать самую подходящую модель, да и ещё и со скидкой: ведь скоро в школу!

Бюджетная, но достойная внимания модель. Камера с тремя объективами отлично снимает в любых условиях, с такой можно раскрыть свой творческий потенциал. Батарея держит долго, стереозвук порадует при прослушивании треков, и памяти достаточно, чтобы при помощи программ и приложений обучаться и выполнять задания онлайн.

OPPO A74 4/128 GB

У кого амбициозные планы на новый учебный год – тот выбирает этот функциональный смартфон. Производительный чип Qualcomm Snapdragon 662 легко справляется со всеми повседневными задачами, а большой объем памяти позволяет одновременно работать в нескольких приложениях и программах без «зависаний» и «торможений». Мощная батарея, камера 48Мп для четких фото и сканер отпечатка пальца для безопасного входа – отличный телефон за свою цену.

OPPO Reno5 Lite 8/128 Gb Dual Sim

Смартфон с ярким AMOLED дисплеем от Samsung и мобильной платформой MediaTek Helio P95 с 8 ядрами, которая обеспечивает быструю и продуктивную работу устройства. Камера снимает четкие видео в разрешении 4K и фото, которые выглядят, как профессиональные. Батарея держит долго – 33 часа в режиме разговоров нон-стоп, а заряжается очень быстро – меньше часа. С таким смартфоном любые школьные и внешкольные задачи – по плечу. И можно вставить две сим-карты, чтобы удобно было общаться со всеми друзьями и родными.

SAMSUNG Galaxy A32 4/64 Gb Dual Sim

Этот смартфон очень понравится тем, кому важно выделяться и быть оригинальным. Множество нестандартных расцветок – огромный плюс для школьников, которым быть «на стиле» важнее, чем просто быть на связи. Лавандовый и голубой – альтернативы черному и белому вариантам расцветки. А изюминка модели – камера 64 Мп, с которой можно стать звездой соцсетей. Современный 8-ядерный процессор и оперативная память 4 ГБ обеспечат плавную и эффективную работу любых игр и приложений. А 64 ГБ встроенной памяти позволят сохранить тонну контента, тем более что с помощью microSD карты память можно расширить до 1 ТБ – хватит на всё!

SAMSUNG Galaxy A52 4/128 Duos

Экран этого смартфона восхищает не только дисплеем Super AMOLED с живыми оттенками и деталями, видимыми даже в солнечный день, а еще и функцией защиты зрения. Трендовые оттенки – лиловый, белый, черный и синий – помогут подчеркнуть индивидуальность, как и лаконичный эргономичный дизайн. Квадрокамера 64Мп с оптической стабилизацией станет катализатором для творчества. Корпус защищен от влаги и пыли, а заряда батареи хватит на двое суток. Есть сканер отпечатка пальца и возможность расширить память. Смартфон быстро и эффективно работает в режиме мультизадачности без каких-либо задержек.

XIAOMI Redmi 9T 4/64 Gb Dual Sim

Отличный вариант смартфона для школьников. Очень прост в обращении, с мощным для школьника функционалом, квадрокамерой 48 Мп, двойными динамиками и усиленной батареей на 6000 мАч, которой хватит на 56 часов разговоров! Юным стилягам «зайдут» яркие и сочные цвета корпусов, каждый подберет свой. Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 662 обеспечивает отличную производительность и низкое энергопотребление. Флеш-память UFS 2.2 позволяет мгновенно открывать приложения, повышает скорость копирования и поднимает на новый уровень качество фото и видео съемки.

Эти и другие модели смартфонов доступны со скидками до 50% на распродаже к началу учебного года в сети Фокстрот и на foxtrot.ua!