"Опендатабот" сможет показывать штрафы от ТЦК

11 июля 2024, 11:15

Для того, чтобы получить информацию о штрафах, необходимо перейти на соответствующую страницу на сайте "Опендатабот" и ввести ФИО и дату рождения, после чего можно получить результат об отсутствии или наличии штрафов по исполнительным производствам.