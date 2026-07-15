Россия впервые провела боевые стрельбы на Чудском озере без уведомления Эстонии

15 июля 2026, 9:15

Россия впервые провела военные учения с боевой стрельбой на Чудском озере, расположенном на границе с Эстонией, не уведомив об этом Таллинн.

Учения состоялись 9 июля на российской стороне озера. Министр обороны Эстонии Певкур заявил, что подобные маневры ранее никогда не проводились и назвал их необычными. По его словам, российские подразделения, предположительно, отрабатывали уничтожение морских дронов.Власти Эстонии заявили, что внимательно следят за ситуацией. При этом министр внутренних дел Таро отметил, что любые военные учения у границы носят провокационный характер, однако призвал не придавать каждому подобному инциденту чрезмерного значения.