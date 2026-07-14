Совет ЕС одобрил выделение €120 млн на укрепление ПВО Молдовы

14 июля 2026, 15:45

Совет ЕС принял решение о предоставлении помощи в размере €120 млн в рамках Европейского фонда мира в поддержку ВС Молдовы.

Эта мера будет направлена на финансирование системы противовоздушной обороны средней дальности для Молдовы. Благодаря этой новой инициативе общий объем поддержки, предоставленной ЕС Молдове в рамках Европейского фонда мира, составляет 317 млн евро.



Европейский фонд мира создан в марте 2021 г. для финансирования всех действий в рамках Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), связанных с военной и оборонной сферами, с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности. В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала третьих государств, а также региональных и международных организаций в военных и оборонных вопросах.