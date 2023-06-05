Южная Корея испытала противоракетный комплекс L-SAM

5 июня 2023, 16:45

Зная на собственном опыте, каково иметь свихнувшегося северного соседа, Сеул продолжает выстраивать многоуровневую систему ПВО для защиты своих территорий.



30 мая ведущие южнокорейские оборонные компании Hanwha и LIG Nex1 успешно испытали новый ракетный перехватчик Long-range Surface-to-Air Missile (L-SAM).

Как сообщает Yonhap, тесты прошли на полигоне Анхин (Anheung) в 109 километрах от столицы.L-SAM является частью масштабной южнокорейской программы противовоздушной и противоракетной обороны по сдерживанию угроз, исходящих от КНДР.Ресурс Army Recognition отмечает, что система L-SAM будет состоять из двух типов перехватчиков: один для самолетов, а другой для баллистических ракет.Комплекс будет состоять из многофункционального радара, центра управления и контроля, станции боевого управления и четырех пусковых установок по 2 для каждого типа ракет в каждой.Ожидается, что южнокорейская технология будет иметь вдвое больший радиус действия, чем Patriot при перехвате целей. Максимальная высота перехвата L-SAM составляет 100 км.