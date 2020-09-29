В США испытали двигатели украинского-американской космической ракеты Alpha

29 сентября 2020, 13:45

Первый полет ракеты запланировали на конец осени 2020 года.

Американская компания украинского бизнесмена Максима Полякова Firefly Aerospace Inc. провела испытания двигателя ракеты Alpha.

Четыре двигателя Reaver проработали 35 секунд, создавая давление на огнеупорные дефлекторы стенда. Таким образом во время испытаний двигатели прошли проверку вектора тяги и мощности. Испытания "стали важным шагом на пути Firefly к первому полету", - уточнили в компании.

Сейчас Alpha находится на космодроме "Ванденберг" в Калифорнии, США. Первый полет ракеты запланировали на конец осени 2020 года.