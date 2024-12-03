В Україні вперше показали аналог "Шахеда"

3 декабря 2024, 9:45

Як пише Defense Express, ймовірно, український безпілотник було зроблено за дуже схожою аеродинамічною схемою як і іранський дрон.

Він виготовлений у вигляді літаючого крила та вертикальних стабілізаторів на закінцівках.Ймовірно, український безпілотник має десь 1,5 метра розмаху крила та довжини. А ось Shahed-136 має довжину 3,75 метра, а розмах крила у 2,5 метра. Можна помітити, що український дрон оснащений електричним двигуном, який забезпечує значно меншу дальність польоту ніж двигун внутрішнього згорання.