Попит на фриланс серед українців підскочив на 84% — Freelancehunt

24 марта 2023, 9:15

У перші місяці 2023 попит на фрілансерів виріс на 84% проти 2022 р, що є дуже хорошою тенденцію, зважаючи на непросту економічну ситуацію в країні.

Серед ключових факторів, які впливають на розвиток ринку фрилансу в Україні, є такі:1) Більшість користувачів платформ розглядає фриланс як постійне та єдине місце роботи. У Європі та США цей показник сягає 70%. В Україні у 2021 році він становив 56%.2) На фрилансі працюють кваліфіковані спеціалісти. Зазвичай це люди віком 24-45 р з досвідом 2-5 р. 80% з них мають вищу освіту.3) Це можливість для спеціалістів заробляти більше, ніж в офісі.4) Основний попит на послуги фрилансерів генерує малий бізнес. Так, у США 70% підприємців співпрацювали з віддаленими спеціалістами, 81% з них планують робити це й надалі, а 83% кажуть, що фрилансери допомогли розвитку бізнесу.5) ІТ, дизайн, маркетинг — найпопулярніші категорії, на які є попит серед бізнесу.