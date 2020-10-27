Исследование: как изменился рынок фриланса за последние 15 лет

27 октября 2020, 15:39

Зарождение фриланса тесно связано с зарождением интернета, поэтому можно смело утверждать, что без интернета не было бы и фриланса. Вероятно, такого термина могло бы и вовсе не существовать.

Когда в Сети появились первые форумы и доски объявлений, специалисты начали активно предлагать свои услуги, а заказчики — искать исполнителей. Так зародился рынок фриланса. Считается, что он появился в 2005 году после запуска профильных сервисов. Известно, что 4 ноября 2005 года открылась первая фрилансерская площадка Freelancehunt, и именно она стала той отправной точкой в сфере фриланса. Впрочем, данный сервис все еще функционирует, причем вполне успешно.



До 2005 года как такого рынка фриланса не существовало — заказчики искали исполнителей либо по рекомендациям знакомых, либо на специальных форумах в Сети. Общались друг с другом, как правило, чем Skype или ICQ. Появление сайтов, посвященных фрилансу, существенно облегчило это задачу, и теперь заказчики и исполнители находят друг друга более удобным способом. Как сообщают представители крупного информационного сайта KasinoAzov, с появлением специализированных порталов фриланса стало не просто удобно искать исполнителей, но и эффективно. «Здесь можно не только получить предложения от множества специалистов, но и контролировать проведение сделки», - говорят представители сайта. Действительно, риски нарваться на мошенников на таких сайтах минимальны.



2007-2020: цифры растут как на дрожжах



После запуска проекта Freelancehunt как заказчики, так и исполнители сначала относились к нему с некоторой осторожностью, отдавая предпочтение рекомендациям знакомых. За первый год существования сервиса было зарегистрировано менее 1000 исполнителей и порядка 200 заказчиков, которые опубликовали не более 100 проектов на общий бюджет в 150 000 гривен, что по сегодняшним меркам крайне мало, особенно если сравнивать с такими гигантами, как фриланс-биржа Freelance.ru, где зарегистрировано сотни тысяч пользователей. Тем не менее уже спустя год показатели заметно выросли на 70%, а к 2016 году сервис стал по-настоящему популярным. Тогда количество публикуемых заказов увеличивалось ежедневно, что свидетельствует о том, что пользователи окончательно адаптировались в новом формате сотрудничества.



Директор сервиса Freelancehunt уверен, что стремительному росту способствовало развитие интернет-маркетинга в целом. С появлением онлайн-продаж и службы поддержки выросло доверие пользователей к подобным сервисам.



Пик востребованности сервисов фриланса пришелся на 2014 год, когда те, кто раньше пользовался услугами маркетинговых или рекламных агентств, в поисках экономии перешли напрямую к фрилансерам.



Мода работать без начальников



За этот период армия желающих работать на дому без начальников увеличивалась в геометрической прогрессии. Если в 2007-2008 годах количество фрилансеров, готовых выполнить заказ, было крайне мало, то сегодня их количество выросло до 200 000 человек. Большую часть фрилансеров в Украине составляют программисты, графические дизайнеры и копирайтеры. Украинцы по сей день активно пополняют ряды фрилансеров, аргументируя это свободным графиком и отсутствием начальника. Однако большинство фрилансеров работают из дома, имея при этом детей, домашних питомцев и другие бытовые заботы. Все это является сильными отвлекающими факторами, что не дает назвать фриланс легкой формой занятости. По словам многих фрилансеров, работать удаленно из дома в разы сложнее, чем в офисе. Сложно найти мотивацию и побороть желание отложить все задачи «на потом».



Интересно, что 10 лет назад фрилансеров было настолько мало, что о такой «профессии» практически никто не слышал, тогда как сейчас такой вид деятельности стал основным источником дохода для 53% населения Украины. Фриланс перестали воспринимать как нечто несерьезное — сегодня фрилансеры платят налоги, декларируют свои доходы и приравниваются к полноценным предпринимателям. Что касается дохода «свободных художников», то у многих фрилансеров он более чем достойный. Больше половины фрилансеров признались, что ежемесячно получают от 400 до 600 долларов США, а более трети могут похвастаться гонорарами от 1000 долларов США и выше.



Заказы от IT-компаний



Как показывает статистика и говорят сами фрилансеры, чаще всего заказы поступают от IT-компаний, маркетинговых агентств и студий дизайна. Интересный факт: за 15 лет наиболее востребованное направление в сфере фриланса не поменялось — заказчикам, как и раньше, нужны тексты, переводы и услуги технической направленности. Конечно, в далеком 2007 году еще не было SMM-специалистов и разработчиков приложений для мобильных устройств, но даже несмотря на это, базовые запросы бизнеса остались неизменными. К слову, разработчики приложений для мобильных устройств на базе Android и iOS на сегодняшний день являются самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере фриланса. Только дизайн мобильного приложения может обойтись заказчику в 100 000 гривен, а сама разработка гораздо больше.



Сами заказчики признаются, что не представляют работу своего бизнеса без сайтов по поиску исполнителей. По их словам, такие сервисы, как Freelancehunt, удобны по причине отсутствия постоянной финансовой нагрузки в виде налогов и аренды дополнительного места в офисе. Другими словами, с появлением таких сервисов больше нет необходимости нанимать сотрудников в штат.



Запреты, ограничения и кризисы



Офисный сотрудник уверен, что жизнь фрилансера сладкая и беззаботная. Какие могут быть трудности и проблемы у человека, который гребет деньги лопатой сидя дома? Однако все не так радужно, как это может показаться. Если спросить самих фрилансеров о том, что мешает им работает, то они назовут массу недостатков. Высокая конкуренция, отсутствие мотивации, нестабильность заказов и нехватка общения с коллегами — это лишь несколько причин, почему фрилансерам приходится не сладко. Но больше всего их волнует демпинг. Речь идет о тенденции новичков ставить низкий ценник, что сильно влияет на количество заказов профессионалов. Очевидно, что большинство заказчиков стремятся сэкономить, поэтому между дешевым новичком и дорогим профессионалом, скорее всего, выберут первого, но исключительно в целях экономии.



Есть еще головная боль фрилансеров — это некорректные заказы, а точнее недобросовестные заказчики. Нередки случаи, когда исполнителю приходит заказ, он его выполняет, а оплата за выполненную работу не поступает. Такой обман — не редкость. Так говорят сами фрилансеры. Вторая проблема — запрещенные проекты, которые активно блокируется. Другими словами, большое количество заказов попадают под блокировку. Например, категория покупки отзывов и копирования чужих сайтов. В прошлом году было заблокировано порядка 20 000 заказов данной тематики, причем при помощи модерации самих пользователей.



Говоря о перспективах, основатели крупнейших платформ фриланса обещают дальнейший рост рынка. Безусловно, свое влияние оказывает развитие IT-сектора, переход бизнеса в онлайн, а также последствия карантина.