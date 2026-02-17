Популярний курорт в Італії штрафує на 500 євро за пластиковий посуд

17 февраля 2026, 11:45

▫️Капрі — один із найпопулярніших курортів Італії в Неаполітанській затоці, який у сезон щодня приймає понад 50 тисяч туристів.

Водночас багато мандрівників не знають про суворе правило: на острові заборонено одноразовий пластик, зокрема звичайні пластикові пляшки для води.▫️Обмеження запровадили через надмірний туристичний потік (близько 2,7 мільйона людей на рік), щоб зменшити шкоду довкіллю та покращити умови життя місцевих мешканців. Під заборону підпадають також соломинки, одноразові прибори та пластиковий посуд.▫️За використання або навіть наявність таких предметів передбачений штраф до 500 євро. Хоча правило насамперед стосується закладів харчування, туристам також варто бути уважними й обирати багаторазові альтернативи.