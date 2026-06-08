РФ будує радарний купол над прикордонням

8 июня 2026, 12:45

У відкритий доступ потрапили дані про радикальне нарощування радіолокаційного прикриття в прикордонній зоні РФ.

170 мобільних РЛС виведено з радіотехнічних підрозділів ВКС і розгорнуто вздовж кордону з Україною.



На трасових комплексах «Сопка-2» і «Наблюдатель» впроваджено ПЗ для виявлення малорозмірних цілей з ЕПР 0,01–0,05 м² на дальності 65–85 км.

Додатково — 43 доплерівських метеолокатори ДМРЛ-С з роздільною здатністю по швидкості 0,5 м/с, інтегрованих у єдину розвідувальну мережу, 182 РЛС огляду від АТ «ЦКБА» з дальністю виявлення крилатих ракет до 180 км, і 300 постів візуального спостереження в Брянській, Курській і Бєлгородській областях силами трьох новосформованих батальйонів протидії БПЛА (понад 2400 осіб).По суті, РФ будує ешелонований радіолокаційний пояс, якого не існувало до 2022 року. Кратність перекриття зон 2,5–3,0 означає: кожна точка в прикордонному просторі потрапляє під огляд щонайменше двох-трьох незалежних засобів одночасно. Втратити один вузол — не значить отримати «сліпу пляму». Це принципово інша архітектура, ніж та, яка дозволяла українським дронам безперешкодно заходити в глибокий тил РФ у 2022–2023 роках.Технічно найцікавіший елемент — інтеграція ДМРЛ-С. Метеорологічний доплерівський локатор проектувався для відстеження опадів і турбулентності, але його фізичні принципи — вимірювання радіальної швидкості об'єктів — роблять його ефективним інструментом виявлення малошвидкісних цілей типу «Шахед» і FPV, які «тонуть» у завадовому фоні класичних РЛС. Роздільна здатність 0,5 м/с по швидкості дозволяє відокремити повільний дрон від птаха чи атмосферної аномалії.РФ вирішує проблему захисту тилу не шляхом збільшення кількості ракет ППО — їх завжди менше, ніж дронів, — а шляхом побудови розвідувально-інформаційного поля, яке дозволяє мобільним засобам реагувати раніше і точніше. Це та сама логіка, яку «Рубікон» застосував на Курщині: не перехоплювати все, а контролювати простір настільки щільно, що ефективна логістика противника стає неможливою.