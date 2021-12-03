В ноутбуках на платформе Intel Evo 4.0 появятся качественные 8-Мп веб-камеры

3 декабря 2021, 11:15

Информация, описывающая часть спецификаций будущей платформы Intel Evo 4.0, оказалась в распоряжении портала Notebook Check.

Напомним, что платформа Intel Evo представляет собой набор универсальных требований к аппаратной, программной и функциональной составляющей ноутбуков на базе процессоров Intel. По задумке компании, благодаря этому потребителю будет проще подбирать тот или иной ноутбук под свои нужды.

Предполагается, что стандарт Intel Evo 4.0 будет принят вместе с анонсом 13-го поколения процессоров Core (Raptor Lake), которое ожидается во второй половине будущего года. Notebook Check раздобыл информацию, в которой описываются требования и рекомендации к веб-камерам будущих ноутбуков, которые будут претендовать на сертификат соответствия платформе Intel Evo 4.0.



Итак, начать нужно с того, что Intel стала членом консорциума Valued Camera eXperience (VCX), представляющей собой некоммерческую организацию, которая занимается объективной и всесторонней оценкой камер мобильных устройств (смартфонов, планшетов, лэптопов и прочей техники). Поэтому сертификация ноутбуков для платформы Intel Evo 4.0 будет проводиться и с учётом этого аспекта.



Камеры лэптопов, претендующих на соответствие стандарту Intel Evo 4.0, должны будут подходить под определённый набор критериев и обладать определённым набором характеристик, которые будут оцениваться и отражаться с учётом целевых рейтинговых значений тестов VCX. Какие именно это будут значения — пока неизвестно. Учитываться будет всё, включая расположение камеры, её разрешение, размер датчика и так далее. За каждое соответствие тому или иному критерию стандарта будут начисляться баллы. В случае несоответствия — баллы будут отниматься. Например, камера, размещённая под дисплеем ноутбука или где-либо ещё, а не в прямой видимости пользователя (обычно в центре верхней рамки над экраном) будет получать в рейтинге VCX отрицательные оценки. Финальные спецификации, а также рейтинговая система VCX для ноутбуков Intel, будут приняты к первому кварталу 2022 года.



Среди требований к веб-камерам согласно стандарту Intel Evo 4.0 может стать использование 8-Мп сенсоров с 80-градусмным углом обзора. Для сравнения, у актуальных ноутбуков форм-фактора 2-в-1 компания Intel требует наличия основной веб-камеры с разрешением 5 Мп (или больше). Для камер платформы Intel Evo 4.0 при использовании сенсоров с поддержкой разрешения Full HD размер пикселей последних должен быть не менее 1,4 мкм. Помимо этого, компания рекомендует оснащать ноутбуки функцией отключения веб-камеры, а также LED-индикатором, отражающим статус состояния камеры (работает или выключена).

Кроме того, камеры ноутбуков нового поколения должны поддерживать интеллектуальные функции, такие как изменение и скрытие фона. Для отключаемых USB-камер также должна предлагаться поддержка различных интеллектуальных функций. При этом не рекомендуется забывать об энергопотреблении этих устройств.

(C) 3dnews