Notebook 3 и 5 – новые ноутбуки Samsung с дизайном "без винтов"

3 апреля 2018, 13:15

Южнокорейская Samsung представила свои новые ноутбуки - Notebook 3 и Notebook 5.

Согласно официальным данным, обе модели обладают дизайном «без винтов».Первая из отмеченных новинок доступна в версии с 15-дюймовым дисплеем, а также 14-дюймовым. Кроме того, Notebook 3 предлагается покупателю в четырех цветовых решениях корпуса. В свою очередь, Notebook 5 доступен только с дисплеем на 15 дюймов и предлагается в металлическом корпусе титанового цвета.В основе – 4-ядерные процессора Intel Core 8-го поколения вплоть до i7. Также отмечается графика NVIDIA MX150, ОЗУ DDR4 и двойные накопители – SSD+HDD.Продажи начнутся в этого месяца. О стоимости пока информации нет.