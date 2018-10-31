Team Group выпустила игровой накопитель RGB SSD и игровую память RGB

31 октября 2018, 12:15

Компания Team Group объединила усилия с игровым альянсом ASUS и выпустила два совместных продукта: твердотельный накопитель RGB и геймерскую память RGB для овеклокинга.

Игровой твердотельный накопитель T-FORCE DELTA S TUF RGB (12В) и оверклокерская память T-FORCE DELTA TUF RGB прошли строгую проверку и сертификацию по стандарту TUF Gaming Alliance. Во внешности продуктов сочетается военный камуфляжный узор и душа игрового элемента. SSD и память могут синхронизировать световые эффекты RGB с материнской платой через программное обеспечение ASUS Aura, давая потребителям разноцветное, приятное глазу оборудование и впечатления от высокоскоростной производительностиКреативный камуфляжный узор игрового твердотельного накопителя T-FORCE DELTA S TUF RGB (12В) отражает уникальный двухбрендовый игровой стиль TUF. Завораживающие цветовые эффекты RGB можно синхронизировать через программное обеспечение ASUS Aura, что даёт потребителям возможность свободно создавать световые эффекты в своём неповторимом стиле. Скорость чтения достигает 560МБ в секунду, что в четыре раза быстрее обычных жёстких дисков. Максимальный объём до 1ТБ не только отвечает потребностям геймеров, но также дарит высокоскоростные ощущения после полного апгрейда. Использование микросхем 3NAND делает накопитель надёжным, анти-шоковым и предлагает надёжную и полную защиту для геймеров при сохранении или загрузке данных.Основной дизайн геймерской памяти для оверклокинга T-FORCE DELTA TUF RGB основан на уникальном стиле милитари и геометрических узорах. Ассиметричный минималистичный дизайн радиатора отражает новый стереоскопический художественный стиль. Он имеет чёрный цвет с военным камуфляжным узором. Световые эффекты или синхронизация настраиваются через программное обеспечение ASUS Aura. Полноцветная световая ультра-широкоугольная поверхность имеет безупречный вид. Чеканные линии на корпусе повышают площадь рассеивания тепла и улучшают охлаждение модуля памяти, что позволяет стабилизировать качество операций и позволяет геймерам стать неуязвимыми в виртуальном пространстве.