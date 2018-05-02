TEAMGROUP выпустила SSD-накопители T-FORCE DELTA RGB

2 мая 2018, 9:15

После выхода модулей памяти T-FORCE со светодиодной подсветкой, сегодня TEAMGROUP представила новое поколение твердотельных накопителей DELTA RGB SSD, раскрывших потенциал этих носителей данных в новом свете.

Это первый внутренний SSD с самой крупной зоной подсветки из представленных на рынке. Соотношение не подсвеченной области к подсвеченной составляет 5:3, что делает компьютер и накопитель более яркими и цветными, чем когда-либо. Светодиодная подсветка на 16,8 млн цветов полностью меняет скучный на вид накопитель, а смену цветов можно синхронизировать с материнской платой, сделав компьютер ещё более оригинальным. Накопитель представлен в двух вариантах: DELTA S (простая версия) и DELTA (великолепная версия). Кроме того, сам корпус накопителя может быть чёрного или белого цвета, на выбор пользователя.



Каждый новый продукт от T-FORCE задаёт новый игровой тренд по всему миру. Патентованные накопители DELTA RGB SSD - это результат продолжительных усилий команды разработчиков T-FORCE. Сочетание волшебных цветов с традиционным твердотельным накопителем позволяет геймерам создавать собственные любимые световые эффекты, а о состоянии работы системы можно судить по световым эффектам. Максимальная скорость чтения данных составляет 560МБ в секунду, а загрузка системы или игр занимает считанные секунды. Используется интерфейс SATA III 6Гб/с, а ёмкость накопителя составляет 256ГБ, 512ГБ и 1ТБ. Накопитель выполнен в форм-факторе 2.5”, а его толщина составляет всего 9,5 миллиметров, как и у большинства стандартных SSD. Его можно использовать для ноутбука или настольного ПК, в любом случае апгрейд пройдёт быстро и эффективно.



T-FORCE DELTA RGB SSD имеет наибольшую освещаемую площадь из всех накопителей, представленных на рынке. Накопитель предлагается в двух версиях: DELTA S (простая версия) и DELTA (великолепная версия). Пользователи могут выбрать ту модель накопителя, которая наилучшим образом подходит к материнской плате. Световые эффекты T-FORCE DELTA S RGB SSD (простая версия) имеют мягкое свечение со сменой одного цвета. При подключении к разъёму 12В на материнской плате световые эффекты T-FORCE DELTA S RGB SSD можно контролировать и синхронизировать по всей материнской плате, для создания уникального светового дизайна. T-FORCE DELTA RGB SSD (великолепная версия) подходит для материнских плат с разъёмом 5В ADD. Он обеспечивает разнообразие световых эффектов. Можно задать не только продолжительное сияние поверхности, но и создавать смешанные цвета (эффект радуги) с переливом для максимального цветового разнообразия.



Помимо компактности и стильной внешности накопитель T-FORCE DELTA RGB SSD обладает высокой скоростью передачи данных. В нём используется флэш-память на микрочипе 3D NAND, устойчивом к шоку и вибрациям, который обеспечивает полную защиту данных и предотвращает случайные поломки и повреждение данных. Более того, великолепная крупная зона подсветки также предоставляет высочайшую скорость и цветовые визуальные ощущения. Это определённо лучший выбор при покупке твердотельного накопителя новейшего поколения.